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        Kilis'te ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Kilis Valiliği, yangın tehlikesine karşı ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Kilis'te ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Kilis Valiliği, yangın tehlikesine karşı ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı korunmak amacıyla bazı kararlar alındığı bildirildi.

        Bu kapsamda ormanların çevresinde, içinden geçen yollarda, kenarlarında mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Ormanlık sahalarda sürek avı yapılması, orman içi ve kenarındaki tesisler, çadırlı kamp alanları, piknik alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabilecektir. Mesire alanlarında bulunan ocaklar dışında ateş yakılması yasaktır. Gerekli hallerde Valiliğimizin emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır."

        Ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığı bildirilen açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman, Türk Ceza ve Kabahatler kanunları uyarınca idari ve adli işlem uygulanacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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