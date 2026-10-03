Kilis'te 300 metrelik kağıda Filistinli çocuklar için resim çizildi

İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistin'de çocukların yetim kaldığını dile getiren Kutluca, çocukların savaş ve kayıplar yerine hayallerini ve geleceklerini konuşabilmesi temennisinde bulundu.

Yetim Vakfı Kilis İdari İşler Koordinatörü Muhammed Keyyal Kutluca, Filistinli çocukların sesini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

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