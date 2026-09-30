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        Kilis'te dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kilis'te düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Kilis'te dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kilis'te düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "kişinin içinde bulunduğu zor şartlardan yararlanmak, kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğunu öne sürmek ve belirli bir işi yaptırma vaadiyle menfaat temin etmek" suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

        Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tututklandı, 2'si serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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