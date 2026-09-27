Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Akpınar yolu mevkisinde uygulama yapan ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir araç, Şehit Sakıp Mahallesi'nde durduruldu.
Araçta yapılan aramada 3 bin sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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