Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

        Akpınar yolu mevkisinde uygulama yapan ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir araç, Şehit Sakıp Mahallesi'nde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 3 bin sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında yeni karar
        Fon soruşturmasında yeni karar
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Terörsüz Türkiye kurulu yarın toplanacak
        Terörsüz Türkiye kurulu yarın toplanacak
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması!
        Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması!
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"

        Benzer Haberler

        Kilis'te traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi
        Kilis'te traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi
        Kilis'te trafik eğitiminde hedef tüm çocuklara ulaşmak
        Kilis'te trafik eğitiminde hedef tüm çocuklara ulaşmak
        Kilis'te depremde ağır hasar gören tarihi Akcurun Camisi'nin restorasyonund...
        Kilis'te depremde ağır hasar gören tarihi Akcurun Camisi'nin restorasyonund...
        Kilis'te kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı
        Kilis'te kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı
        Kilis'te hafif ticari araç ile hafriyat kamyonu çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Kilis'te hafif ticari araç ile hafriyat kamyonu çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Kilis'te sosyal medyada paylaşılan darp görüntülerine ilişkin adli işlem ba...
        Kilis'te sosyal medyada paylaşılan darp görüntülerine ilişkin adli işlem ba...