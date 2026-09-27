Kilis'te traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi
Kilis'te kullandığı traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 27.09.2026 - 12:43 Güncelleme:
Kilis'te kullandığı traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde tarlasını süren Mehmet Ünal (65), manevra yaptığı sırada traktörden düştü.
İhbar üzerine kaza yerine giden sağlık ekipleri Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ünal'ın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ