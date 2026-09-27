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        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi

        Kilis'te traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi

        Kilis'te kullandığı traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Kilis'te traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi

        Kilis'te kullandığı traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kırsal Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde tarlasını süren Mehmet Ünal (65), manevra yaptığı sırada traktörden düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine giden sağlık ekipleri Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ünal'ın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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