Kilis'te sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi

Yürüyüşe, İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç ile kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gürsoy, günlük 10 bin adımı tüm vatandaşlara önerdiklerini belirtti.

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