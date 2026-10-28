Kilis'te 37 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin çalışmaları kapsamında, "Çocuğun Cinsel İstismarı" ve "Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olarak aranan şahsın, merkez Tekye Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kilis'te, hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olarak aranan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

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