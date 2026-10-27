Kilis'te siber güvenlik bilgilendirmesi

Kilis'te ikamet eden yabancı uyruklu misafirlerin dijital dünyada güvende kalması amacıyla İl Göç İdaresi'nde düzenlenen bilgilendirme faaliyetinde, katılımcılara tercüman aracılığıyla bilgi verildi. Eğitimde, nitelikli dolandırıcılık ve oltalama (phishing) yöntemleri, hesap kiralama tehlikesi, yasa dışı bahis riskleri, sosyal medya kullanımı, siber güvenlik ve güvenli internet kuralları konuları ele alındı.

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