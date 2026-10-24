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        Kilis'te köy yollarında asfalt çalışmaları sürüyor

        Kilis'te köy yollarının ulaşım konforunu artırmak amacıyla 2026 yılı asfalt çalışmaları kapsamında sathi kaplama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Kilis'te köy yollarında asfalt çalışmaları sürüyor

        Kilis'te köy yollarının ulaşım konforunu artırmak amacıyla 2026 yılı asfalt çalışmaları kapsamında sathi kaplama çalışmaları sürüyor.

        Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Özel İdaresinin 2026 yılı asfalt çalışmaları kapsamında Mehmetali köyünde sathi kaplama yapılması planlanan yolda incelemelerde bulundu.

        Yolun mevcut durumu ve planlanan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdüründen bilgi alan Vali Kalaylı, çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        İncelemelere İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Cengiz Yanık ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

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