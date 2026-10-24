Kilis'te köy yollarında asfalt çalışmaları sürüyor

İncelemelere İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Cengiz Yanık ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Yolun mevcut durumu ve planlanan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdüründen bilgi alan Vali Kalaylı, çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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