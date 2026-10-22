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        Kilis'te okul güvenliği denetimlerinde 332 bin TL ceza

        Kilis'te 204 okulda güvenli eğitim ortamının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 14 Eylül 2026'dan itibaren 162 okul ve çevresi denetlendi. Denetimlerde 10 bin 822 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, toplam 332 bin 497 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Kilis'te okul güvenliği denetimlerinde 332 bin TL ceza

        Kilis'te 204 okulda güvenli eğitim ortamının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 14 Eylül 2026'dan itibaren 162 okul ve çevresi denetlendi. Denetimlerde 10 bin 822 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, toplam 332 bin 497 TL idari para cezası uygulandı.

        Kilis'te 20262027 eğitimöğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim alabilmesi amacıyla okul güvenliğine yönelik tedbirler artırıldı. Kilis Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle il merkezi ve ilçelerde bulunan 204 okulda güvenli eğitim ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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        Okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırıldı

        Okul ve çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla 114 okul bahçe güvenlik görevlisi görev yaparken, günlük 28 güvenlik korucusu da güvenlik çalışmalarına destek veriyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 50 çarşı ve mahalle bekçisi ile 19 polis memuru olmak üzere toplam 69 personel okul güvenliği çalışmalarında görev alıyor. Ayrıca emniyetten 45, jandarmadan ise 52 rütbeli personel Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi olarak görevlendirildi.

        Özellikle öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde okul çevrelerinde güvenlik ve trafik denetimleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

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        Binlerce kişi ve araç denetlendi

        14 Eylül 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilen denetimler kapsamında, jandarma sorumluluk bölgesinde 91, emniyet sorumluluk bölgesinde ise 71 olmak üzere toplam 162 okul ve çevresi kontrol edildi.

        Çalışmalar kapsamında 10 bin 822 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Emniyet ekiplerince bin 692, jandarma ekiplerince 2 bin 239 olmak üzere toplam 3 bin 931 araç sorgulanırken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca 955 motosikletin sorgulamasını gerçekleştirdi.

        Okul servis araçlarına yönelik denetimlerde ise emniyet ekipleri 419, jandarma ekipleri 439 olmak üzere toplam 858 kontrol yaptı. Bunun yanı sıra okul çevrelerindeki park ve bahçelerde 81 güvenlik kontrolü gerçekleştirilirken, umuma açık iş yerlerine yönelik 166 denetim yapıldı.

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        332 bin 497 TL idari para cezası uygulandı

        Denetimler sonucunda trafik ve diğer ilgili mevzuat kapsamındaki ihlallere yönelik idari yaptırımlar da uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 286 bin 310 TL, İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise 46 bin 187 TL idari para cezası kesildi. Böylece uygulanan toplam idari para cezası 332 bin 497 TL oldu.

        Kilis Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, çocukların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak okullarda huzurun, ailelerde ise güven duygusunun hâkim olması için kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceği belirtildi.

        Açıklamada, Kilis'in her okulunda, mahallesinde ve köyünde çocukların güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların eğitimöğretim yılı boyunca aynı hassasiyet ve kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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