Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi hakkında işlem yapıldı

        Kilis'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi hakkında işlem yapıldı

        Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Kilis'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi hakkında işlem yapıldı

        Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kaçak malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyon düzenlendi.

        H.A'nın adreslerinde yapılan aramalarda, 750 paket gümrük kaçağı sigara ile 60 kilogram çay ele geçirildi.

        Yakalanan H.A. hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 yaralı
        Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 yaralı
        Kilis'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kilis'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kilis'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kilis'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kilis'te 750 paket kaçak sigara ve 60 kilo kaçak çay ele geçirildi
        Kilis'te 750 paket kaçak sigara ve 60 kilo kaçak çay ele geçirildi
        Kilis'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kilis'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Cennet Çamuru'nun lezzet sırrı dört kez kızartılmasında
        Cennet Çamuru'nun lezzet sırrı dört kez kızartılmasında