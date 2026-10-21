Kilis'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi hakkında işlem yapıldı

H.A'nın adreslerinde yapılan aramalarda, 750 paket gümrük kaçağı sigara ile 60 kilogram çay ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kaçak malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyon düzenlendi.

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