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        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te 750 paket kaçak sigara ve 60 kilo kaçak çay ele geçirildi

        Kilis'te 750 paket kaçak sigara ve 60 kilo kaçak çay ele geçirildi

        Kilis'te jandarma ekiplerince bir ev ve iş yerinde yapılan aramada 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 60 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Kilis'te 750 paket kaçak sigara ve 60 kilo kaçak çay ele geçirildi

        Kilis’te jandarma ekiplerince bir ev ve iş yerinde yapılan aramada 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 60 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Kilis merkezde H.A. isimli şahsın evinde ve iş yerinde adli arama yapıldı. Aramada, 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 60 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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