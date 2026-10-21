Kilis'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kilis'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Giriş: 21.10.2026 - 12:41 Güncelleme:
Kilis'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
T.T. idaresindeki 31 BCZ 718 plakalı malzeme yüklü tır, Kilis-Hatay kara yolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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