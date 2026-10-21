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        Cennet Çamuru'nun lezzet sırrı dört kez kızartılmasında

        Kilis'in tescilli lezzeti Cennet Çamuru, dört kez kızartılan tel kadayıfı, yüzde 50 fıstık oranı ve süt kaymağıyla damakları tatlandırırken, lezzeti tatmak isteyenler şehir dışından da Kilis'e geliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Cennet Çamuru'nun lezzet sırrı dört kez kızartılmasında

        Kilis'in tescilli lezzeti Cennet Çamuru, dört kez kızartılan tel kadayıfı, yüzde 50 fıstık oranı ve süt kaymağıyla damakları tatlandırırken, lezzeti tatmak isteyenler şehir dışından da Kilis'e geliyor.

        Kilis'te 30 yıldır mesleğini sürdüren tatlı ustası Mehmet Emin Gümüşoğlu, Cennet Çamuru'nun geçmişte kırma kadayıf adıyla yapıldığını, son 25 yıldır ise ustaların tavsiyeleriyle Antep fıstığı eklenerek bugünkü halini aldığını belirtti. Cennet Çamuru'nun tel kadayıf, sade yağ, toz şeker ve fıstıkla hazırlandığını ifade eden Gümüşoğlu, lezzetin sırrının kullanılan malzemelerin kalitesi ve ustalık olduğunu söyledi.

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        Tatlıda yüzde 50 oranında fıstık bulunduğunu aktaran Gümüşoğlu, kadayıfın bazı yerlerde hamurlaşabildiğini, kendilerinin ise kadayıfı dört kez kızarttığını dile getirdi. Her ustanın kendine özgü bir yapım yöntemi olduğunu belirten Gümüşoğlu, kaliteli fıstık, sade yağ ve süt kaymağının Cennet Çamuru'na lezzet kattığını ifade etti.

        Cennet Çamuru'nun tescil edilmesinin Kilis'in gastronomisine katkı sunduğunu ve turistlerin ilgisini artırdığını belirten Mehmet Emin Gümüşoğlu, Kilis tava ve katmerin de bu lezzetlerle birlikte şehrin mutfak kültürünü tamamladığını söyledi.

        Suriyeli kalfa öğrendiği lezzeti ülkesine taşımak istiyor

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        Tatlı ustasının yanında çalışan Suriyeli kalfa Muhammed Emin Alsayed Ahmed ise Türkiye'nin Kilis şehrinde yapımını öğrendiği Cennet Çamuru'nu ilerleyen dönemde Suriye'ye döndüğünde kendi dükkanında yapmayı düşündüğünü belirtti.

        İstanbul'dan Cennet Çamuru için Kilis'e geliyor

        Cennet Çamuru'nu tatmak için İstanbul'dan Kilis'e gelen bir müşteri de lezzeti her ziyaretinde denediğini ifade ederek, "Bu lezzeti tadabilmek için İstanbul'dan geldim. Her 6 ayda bir geldiğimde mutlaka tadına bakıyorum. Bu lezzeti hiçbir yerde yakalama şansımız yok. Fıstığın, şerbetin ve kaymağın bir arada buluştuğu çok harika bir lezzet. Tescilli bir ürün olduğundan dolayı da rahatlıkla yiyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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