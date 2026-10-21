Kilis'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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