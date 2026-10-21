Kilis'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
KilisHatay kara yolunda kontrolden çıkarak devrilen malzeme yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
KilisHatay kara yolunda kontrolden çıkarak devrilen malzeme yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Kaza, KilisHatay kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. T.T. idaresindeki 31 BCZ 718 plakalı malzeme yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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