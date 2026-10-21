Kilis'te velilere ve öğretmenlere güvenlik bilgilendirmesi

Polis ekiplerinin, çocukların güvenliği ve huzurunun sağlanması amacıyla okulaileemniyet iş birliği kapsamında yürütülen çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Gerçekleştirilen bilgilendirmede kişisel güvenlik tedbirleri, akran ve siber zorbalıkla mücadele, çocuk işçiliğinin önlenmesi, Hayat 112 ve öğretmenlere yönelik Okul Acil İhbar uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü personeli, TOBB 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nde düzenlenen veli toplantısına katılarak veliler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

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