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        Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 yaralı

        Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 yaralı

        Kilis’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre kaza, Vali Güner Özmen Bulvarı’nda meydana geldi. Ş.A. yönetimindeki 79 ACB 902 plakalı otomobil, Ö.K. idaresindeki 79 DN 942 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ö.K. ile beraberindeki E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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