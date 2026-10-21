Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Vali Güner Özmen Bulvarı’nda meydana geldi. Ş.A. yönetimindeki 79 ACB 902 plakalı otomobil, Ö.K. idaresindeki 79 DN 942 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ö.K. ile beraberindeki E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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