Kilis'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 21.10.2026 - 15:35 Güncelleme:
Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ş.A. yönetimindeki 79 ACB 902 plakalı otomobil, Vali Güner Özmen Bulvarı'nda Ö.K. idaresindeki 79 DN 942 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki E.K, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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