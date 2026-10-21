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        Kilis'te kaybolan 6 yaşındaki otizmli çocuk dronla bulundu

        Kilis'in Elbeyli ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki otizmli kız çocuğu, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışmasıyla kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 22:25 Güncelleme:
        Kilis'te kaybolan 6 yaşındaki otizmli çocuk dronla bulundu

        Kilis'in Elbeyli ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki otizmli kız çocuğu, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışmasıyla kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.

        Olay, bugün saat 17.26'da Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyünde meydana geldi. Otizmli olduğu belirtilen 6 yaşındaki E.C.U.'nun kaybolduğu ihbarı üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Dron destekli arama çalışması yürüten jandarma ekipleri, kayıp çocuğu kısa sürede bularak ailesine teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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