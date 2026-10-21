Kilis'te kaybolan 6 yaşındaki otizmli çocuk dronla bulundu

Olay, bugün saat 17.26'da Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyünde meydana geldi. Otizmli olduğu belirtilen 6 yaşındaki E.C.U.'nun kaybolduğu ihbarı üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Dron destekli arama çalışması yürüten jandarma ekipleri, kayıp çocuğu kısa sürede bularak ailesine teslim etti.

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