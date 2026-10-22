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        Kilis'te yaklaşık 4 bin öğrenciye teknoloji bağımlılığına karşı eğitim verildi

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te Yeşilay gönüllüleri, sene başından bu yana yaklaşık 4 bin öğrenciyi teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Kilis'te yaklaşık 4 bin öğrenciye teknoloji bağımlılığına karşı eğitim verildi

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te Yeşilay gönüllüleri, sene başından bu yana yaklaşık 4 bin öğrenciyi teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendirdi.

        Yeşilay Kilis Şubesi, çocuk ve gençleri bağımlılıklardan korumak amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Yeşilay formatörleri ve gönüllüler, okulları ziyaret ederek öğrencilere teknoloji bağımlılığının nedenleri, zararları ve korunma yolları hakkında bilgi veriyor.

        Çalışmalar kapsamında son olarak Emine Mahmut Kudeyt İlkokulu'nu ziyaret eden ekip, öğrencilere teknolojinin bilinçli kullanımı hakkında bilgi aktardı. Çocuklarla çeşitli oyunlar oynayan gönüllüler, sınıflarda eğitici videolar da izletti.

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        Yeşilay gönüllüsü ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencisi Kardelen Albayram, AA muhabirine, öğrencileri eğlenceli etkinliklerle bağımlılıklara karşı bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        İlkokul öğrencilerine Yeşilayın faaliyetlerini anlattıklarını belirten Albayram, çeşitli oyunlarla çocukların bağımlılıklara karşı farkındalık kazanmalarına katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

        - "Amacımız, çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren Yeşilayı tanıtmak"

        Kilis Yeşilay Şubesi'nde uzman yardımcısı olarak görev yapan Mağfiret Nur Aşmanoğlu da teknolojinin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımının özellikle çocuklar ve gençler açısından riskleri beraberinde getirdiğini kaydetti.

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        Aşmanoğlu, "Benim Kulübüm Yeşilay" programı kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, şöyle devam etti:

        "Geçen ocak ayından bu yana yaklaşık 4 bin çocuğumuza 530 gönüllümüzle ulaştık. Amacımız, çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren Yeşilayı tanıtmak, sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak ve zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık oluşturmaktır. Yeni eğitim öğretim döneminde hedefimizi büyüterek 10 bin çocuğumuza ulaşmayı amaçlıyoruz. Biliyoruz ki bağımlılıkla mücadele bilinçlendirmeyle başlar."

        Yeşilayın sigara, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığı olmak üzere 5 bağımlılık türüyle mücadele ettiğini aktaran Aşmanoğlu, okullarda düzenlenen eğlenceli etkinliklerle öğrencilere bağımlılıklardan korunma yollarının anlatıldığını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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