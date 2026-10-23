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        Kilis'te 27 öğrenci servisi denetlendi

        Kilis'te jandarma ekipleri tarafından okul tedbirleri kapsamında 27 öğrenci servisi denetlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:14 Güncelleme:
        Kilis'te 27 öğrenci servisi denetlendi

        Kilis'te jandarma ekipleri tarafından okul tedbirleri kapsamında 27 öğrenci servisi denetlendi.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timlerince, 22 Ekim 2026 tarihinde okul tedbirleri kapsamında öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde Yavuzlu köyü Yavuz Sultan Selim İlk ve Ortaokulunda 3, Gülbaba köyü İlk ve Ortaokulunda 6, Reşit Pamukçuoğlu İlk ve Ortaokulunda 8, Acar İlk ve Ortaokulunda 4, Polatbey İlk ve Ortaokulunda 4, Hasancalı İlk ve Ortaokulunda ise 2 öğrenci servisi olmak üzere toplam 27 servis kontrol edildi.

        Okulların güvenliği için kontrol ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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