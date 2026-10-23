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        Kilis'te Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Kilis'te Trafik Eğitim Parkı'nda öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenerek keyifli vakit geçirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Kilis'te Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Kilis'te Trafik Eğitim Parkı'nda öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenerek keyifli vakit geçirdi.

        Kilis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen etkinlikte öğrencilere emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi kuralları, trafik ışıkları ve güvenli bisiklet sürüşü konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

        Etkinlikte çocuklar, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

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