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        Kilis'te okul ve çevrelerinde güvenlik denetimleri sürüyor

        Kilis'te 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmesi amacıyla okul ve çevrelerinde denetimler sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Kilis'te okul ve çevrelerinde güvenlik denetimleri sürüyor

        Kilis'te 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmesi amacıyla okul ve çevrelerinde denetimler sürdürülüyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince sorumluluk bölgelerindeki okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

        Öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmelerinin amaçlandığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Kilis ve ilçelerindeki 204 okulda güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Okullarda 114 güvenlik görevlisi, günlük 28 güvenlik korucusu ile 69 emniyet personeli görev yapıyor. Ayrıca 45 emniyet ve 52 jandarma personeli, Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi olarak görevlendirildi. 14 Eylül'den bu yana jandarma ve emniyet sorumluluk bölgelerinde 162 okul ve çevresinde denetim gerçekleştirildi. Çalışmalarda 10 bin 822 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 3 bin 931 araç ve 955 motosiklet kontrol edildi. Ekipler ayrıca okul servislerine yönelik 858, park ve bahçelerde 81, okul çevresindeki umuma açık iş yerlerinde ise 166 denetim gerçekleştirdi."

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        Açıklamada, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmeleri için okul çevrelerindeki denetimlerin düzenli olarak devam edeceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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