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        Kilis'te kuvvetli yağış etkili oldu

        Kilis'te aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle otomobil ve motosiklet sürücüleri trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Kilis'te kuvvetli yağış etkili oldu

        Kilis'te aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle otomobil ve motosiklet sürücüleri trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

        Kilis'te etkili olan kuvvetli yağış, günlük yaşamı ve kentteki ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollarda ilerleyen otomobil ve motosiklet sürücüleri, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla kontrollü şekilde seyretti. Kentte yağış sırasında sürücülerin hızlarını düşürerek ilerlediği görüldü. Özellikle motosiklet sürücüleri, yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda dikkatli hareket etti. Şehrin ana arterlerinde ise ulaşımı aksatan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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