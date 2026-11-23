Kilis'te doğuştan bedensel ve zihinsel engelli genç kızın gelinlik giyme hayali, ailesinin düzenlediği temsili düğünle gerçek oldu.

Ali ve Ayşe Çomakçı çiftinin 17 yaşındaki kızı Fatma'nın gelinlik giyme ve düğün hayali, Kilis Valiliğinin ve ailesinin desteğiyle gerçeğe dönüştü.

Bir düğün salonunda düzenlenen temsili düğünde gelinlik giyinen Fatma, davetliler ile müzik eşliğinde halay çekti.

Anne Ayşe Çomakçı, kızının mutluluğunu paylaşanlara teşekkür etti.

Kızının en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğunu belirten anne Ayşe Çomakçı, "Sürekli gelinlik giymek istiyordu. Kilis Valiliğimiz ve kurumların katkılarıyla en büyük hayalini gerçekleştirdik. Bu çocuklarımız özel çocuklarımız, onlara destek olalım." dedi.

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Baba Ali Çomakçı da kızının hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı da düğüne katılarak Fatma'nın mutluluğuna ortak oldu.