Gençlerin daha iyi imkanlarda ders çalışabileceği, çocukların kitaplarla buluşacağı ve vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştıracak kütüphanenin Kilis’e kazandırılması hedefleniyor. Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni kütüphanenin Kilis’e hayırlı olması temennisinde bulunularak, şehrin geleceğine, gençlerin hayallerine ve eğitimine katkı sunmaya devam edileceği ifade edildi.

Kilis Belediyesi tarafından şehrin eğitim ve kültür hayatına katkı sunması hedeflenen yeni kütüphanenin temeli atıldı.

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