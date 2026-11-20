Kilis'te güvenli motosiklet sürücülüğü farkındalık etkinliği
Kilis'te motosiklet ve bisiklet sürücülerinde kask kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.
Kilis'te motosiklet ve bisiklet sürücülerinde kask kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Hacı Cümbüş Camii ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasında Güvenli Motosiklet Sürücülüğü Farkındalık Korteji gerçekleştirildi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ise "Bir Kask, Bir Hayat, Bir Gelecek Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı. Programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve kent protokolü katıldı. Programda alanında uzman isimlerin katılımıyla bilgilendirme konferansı düzenlendi.
Etkinlikle trafik kazalarında can kayıplarının ve ağır yaralanmaların en aza indirilmesi, kask kullanımının önemine dikkat çekilmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflendi.
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