Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde, şüpheli şahıs ve durumlara yönelik gerekli incelemeler yapıldı.

Kilis'te Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından park, bahçe ve çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

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