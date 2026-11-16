Kilis'te asfalt çalışmaları devam ediyor
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, yoğun bir ekiple kentte asfalt çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. Bilecen, belediyenin kendi imkanları ve öz kaynaklarıyla yolları yenilemeyi sürdürdüklerini belirtti.
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, yoğun bir ekiple kentte asfalt çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. Bilecen, belediyenin kendi imkanları ve öz kaynaklarıyla yolları yenilemeyi sürdürdüklerini belirtti.
Kilis Belediyesi'nin kentteki asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Hakan Bilecen, yoğun bir ekiple kentte asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurguladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in asfalt çalışmaları sırasında belediye personeli Kadir ile yaşadığı samimi diyalog sosyal medyada ilgi gördü.
Belediyenin sosyal medya hesabından "Söz verdik, yapıyoruz" notuyla paylaşılan görüntülerde, asfalt çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Bilecen’in personel Kadir’e yönelik "Zayıfladığın belli, asfalt bitiyor" şeklindeki takılması gülümsetti.
Yoğun bir ekiple asfalt çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Başkan Bilecen, belediyenin kendi imkanları ve öz kaynaklarıyla kentteki yolları yenilemeyi sürdürdüklerini ifade etti.
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