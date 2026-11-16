Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü
KİLİS'te mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zekiye Karlı (72) hayatını kaybetti, üvey oğlu M.D. (28) ise hastanede tedaviye alındı.
KİLİS'te mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zekiye Karlı (72) hayatını kaybetti, üvey oğlu M.D. (28) ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde, Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. Balkonda yemek yapmak için kullandığı mangalı üşümesi üzerine evin içerisine aldığı öne sürülen Zekiye Karlı ve üvey oğlu M.D.'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Zekiye Karlı ve M.D., ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zekiye Karlı, hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan M.D.'nin ise tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.