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        Kilis'te restorasyonu tamamlanan 3 cami yeniden ibadete açıldı

        Kilis'te 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Akcurun, Cüneyne ve Pirlioğlu camileri, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Kilis'te restorasyonu tamamlanan 3 cami yeniden ibadete açıldı

        Kilis'te 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Akcurun, Cüneyne ve Pirlioğlu camileri, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Akcurun Camisi için açılış töreni düzenlendi.

        Kilis Valisi Ömer Kalaylı, törende yaptığı konuşmada, depremlerin ardından kentteki camilerde de hasar oluştuğunu belirterek, restorasyon çalışmalarının kısa sürede başlatıldığını söyledi.

        Kentte 22 vakıf eserinin hasar gördüğünü, bunlardan 20'sinin cami olduğunu anlatan Kalaylı, "Bugün restorasyonu tamamlanan 3 camimizle birlikte 14 camimizin restorasyonunu bitirerek açılışını gerçekleştirdik. Geri kalan camilerimizde de restorasyonlar sürüyor. Eserlerimiz aslına uygun restore ediliyor. Bu süreçte emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.

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        Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da depremde zarar gören vakıf eserlerinin restore edilerek yeniden hizmete sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Kilis'te bugüne kadar 14 caminin restorasyonunun tamamlandığını, 6 camide ise çalışmaların sürdüğünü belirten Aksu, kalan camilerin ramazanın ilk gününe kadar ibadete açılmasının hedeflendiğini söyledi.

        Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle Akcurun Camisi yeniden ibadete açıldı.

        Törene Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, İl Müftüsü Zahit Demirel, AK Parti İl Başkanı Mustafa Tohumcu ve vatandaşlar katıldı.

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