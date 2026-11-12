Kilis'te 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

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