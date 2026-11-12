Kilis'te evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Turgut Caddesi'nde S.Ç'ye ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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