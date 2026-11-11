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        Kilis'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu

        Kilis'in Acar köyü Seve Barajı mevkisinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, 118 dönümlük alanda binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Kilis'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu

        Kilis'in Acar köyü Seve Barajı mevkisinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, 118 dönümlük alanda binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

        Kilis'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim programı düzenlendi. Acar köyü Seve Barajı mevkisinde gerçekleştirilen programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen il protokolü, vatandaşlar, öğrenciler ve doğa gönüllüleri katıldı. Program kapsamında halk oyunları gösterisi de düzenlendi.

        Programda konuşan Hatay Orman Bölge Müdür Yardımcısı Veysel Ayyıldız, ülkenin dört bir yanında aynı heyecanla kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü'nde geleceğe nefes, dünyaya barış olmak için bir araya geldiklerini belirterek, bu anlamlı günde yalnızca ağaçların değil, geleceğin, nefesin ve yaşam umudunun da toprağa emanet edildiğini ifade etti.

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        Kilis Valisi Ömer Kalaylı ise 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün milletin doğaya olan sevgisini güçlendirmek, orman varlığını artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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