Kilis'te okul çevrelerinde güvenlik denetimleri sürüyor

Valilik koordinasyonunda, Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Kilis'te öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

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