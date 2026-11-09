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        Kilis'te okul çevrelerinde güvenlik denetimleri sürüyor

        Kilis'te öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Kilis'te okul çevrelerinde güvenlik denetimleri sürüyor

        Kilis'te öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

        Valilik koordinasyonunda, Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

        Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların eğitimöğretim yılı boyunca devam edeceği ifade edildi.

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