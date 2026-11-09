Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Suriye'den giriş yapmak isteyen şahsın ayakkabısından uyuşturucu çıktı

        Suriye'den giriş yapmak isteyen şahsın ayakkabısından uyuşturucu çıktı

        Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir şahsın ayakkabı tabanına gizlediği 2 bin 600 adet Captagon olduğu değerlendirilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 00:26 Güncelleme:
        Suriye'den giriş yapmak isteyen şahsın ayakkabısından uyuşturucu çıktı

        Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir şahsın ayakkabı tabanına gizlediği 2 bin 600 adet Captagon olduğu değerlendirilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Çobanbey Kara Hudut Kapısı’nda gerçekleştirilen kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir şahsa yönelik kontrollerde, narkotik dedektör köpeği Kardi’nin de katkısıyla hapların şahsın ayakkabılarının tabanına gizlendiği tespit edildi.

        Yapılan kontrollerde 2 bin 600 adet Captagon olduğu değerlendirilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Hapların 459,84 gram brüt ağırlığında ve 1 milyon 40 bin TL piyasa değerinde olduğu belirtildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        Teknoloji devinde casusluk skandalı
        Teknoloji devinde casusluk skandalı
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        "ABD Çin'den yardım istedi" iddiası
        "ABD Çin'den yardım istedi" iddiası
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Kilis'te traktör sürücülerine trafik güvenliği bilgilendirmesi
        Kilis'te traktör sürücülerine trafik güvenliği bilgilendirmesi
        AK Parti Kilis İl Başkanlığına Mustafa Tohumcu atandı
        AK Parti Kilis İl Başkanlığına Mustafa Tohumcu atandı
        80'ler akımı tüplü televizyonlara ilgiyi artırdı
        80'ler akımı tüplü televizyonlara ilgiyi artırdı
        Kilis Emniyet Müdürlüğünde 78 personelin görev yeri değişti
        Kilis Emniyet Müdürlüğünde 78 personelin görev yeri değişti
        Kilis'te sağanak etkili oldu
        Kilis'te sağanak etkili oldu
        Suç unsurunu polise bildiren çocuk, emniyet müdürüyle bir araya geldi
        Suç unsurunu polise bildiren çocuk, emniyet müdürüyle bir araya geldi