Kilis'te sağanak etkili oldu
Kilis'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Giriş: 06.11.2026 - 17:17 Güncelleme:
Kilis'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kilis'te öğleden sonra saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.
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