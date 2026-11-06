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        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te sağanak etkili oldu

        Kilis'te sağanak etkili oldu

        Kilis'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Kilis'te sağanak etkili oldu

        Kilis'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kilis'te öğleden sonra saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

        Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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