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        Suç unsurunu polise bildiren çocuk, emniyet müdürüyle bir araya geldi

        Kilis Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, çevresinde gördüğü suç unsurunu polise bildiren çocuk ile makamında bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Suç unsurunu polise bildiren çocuk, emniyet müdürüyle bir araya geldi

        Kilis Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, çevresinde gördüğü suç unsurunu polise bildiren çocuk ile makamında bir araya geldi.

        Kilis Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, çevresinde gördüğü suç unsurunu hiç tereddüt etmeden polis ekiplerine bildiren çocuğu makamında ağırladı. Çocuğun sergilediği duyarlı ve cesur davranıştan dolayı kendisini tebrik eden Bağrıaçık, toplumsal bilinç ve vatandaşlık sorumluluğunun önemine dikkat çekti.

        Çocuğun davranışının takdir topladığı belirtilen açıklamada, milli, manevi ve insani değerlerle yetişmesinde emeği bulunan ailesine ve öğretmenlerine teşekkür edildi. Çocuğa eğitim ve öğretim hayatında başarılar dilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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