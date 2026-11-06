Suç unsurunu polise bildiren çocuk, emniyet müdürüyle bir araya geldi

Kilis Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, çevresinde gördüğü suç unsurunu polise bildiren çocuk ile makamında bir araya geldi.

Kilis Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, çevresinde gördüğü suç unsurunu hiç tereddüt etmeden polis ekiplerine bildiren çocuğu makamında ağırladı. Çocuğun sergilediği duyarlı ve cesur davranıştan dolayı kendisini tebrik eden Bağrıaçık, toplumsal bilinç ve vatandaşlık sorumluluğunun önemine dikkat çekti.

Çocuğun davranışının takdir topladığı belirtilen açıklamada, milli, manevi ve insani değerlerle yetişmesinde emeği bulunan ailesine ve öğretmenlerine teşekkür edildi. Çocuğa eğitim ve öğretim hayatında başarılar dilendi.