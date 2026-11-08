Kilis'te traktör sürücülerine trafik güvenliği bilgilendirmesi
Kilis İl Jandarma
Kilis İl Jandarma
Komutanlığı Trafik Jandarması Timince, traktör ve tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesine yönelik Polateli ilçesinde denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, traktör ve tarım aracı sürücülerine trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.
Denetim ve bilgilendirme faaliyetinin, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
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