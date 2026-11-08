Kilis'te traktör sürücülerine trafik güvenliği bilgilendirmesi

Denetim ve bilgilendirme faaliyetinin, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Komutanlığı Trafik Jandarması Timince, traktör ve tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesine yönelik Polateli ilçesinde denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

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