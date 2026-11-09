Ayakkabısından 2 bin 600 uyuşturucu hap çıktı

Kilis Çobanbey Sınır Kapısı’nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından narkotik köpeği Kardi’nin de kullanılmasıyla yapılan kontrollerde Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak isteyen kişinin üst aramasında ayakkabılarının tabanına gizlenmiş 2 bin 600 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

SURİYE'den Türkiye'ye geçmek isteyen kişinin yapılan üst aramasında ayakkabısına gizlenmiş 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.