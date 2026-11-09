Kilis Belediyesi'nden 10 Kasım'a özel ücretsiz yemek ikramı
Kilis Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk'ün sevdiği yemeklerden oluşan özel menüyü Kent Lokantası'nda vatandaşlara ücretsiz ikram edecek.
Giriş: 09.11.2026 - 12:25 Güncelleme:
Kilis Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk’ün sevdiği yemeklerden oluşan özel menüyü Kent Lokantası’nda vatandaşlara ücretsiz ikram edecek.
Kilis Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Kent Lokantası’nda vatandaşlara ücretsiz yemek ikramında bulunacak.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği yemeklerden oluşan özel menü, 10 Kasım’da Kent Lokantası’nda vatandaşlara ücretsiz olarak sunulacak.
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