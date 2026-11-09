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        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te 15 yıl 6 ay 21 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

        Kilis'te 15 yıl 6 ay 21 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

        Kilis'te hırsızlık suçundan 15 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Kilis'te 15 yıl 6 ay 21 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

        Kilis'te hırsızlık suçundan 15 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

        Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan Kilis İlamat ve İnfaz Bürosunca 15 yıl 6 ay 21 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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