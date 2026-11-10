Sınır kenti Kilis'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni düzenlendi
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde sınır kenti Kilis'te düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde sınır kenti Kilis'te düzenlenen törenle anıldı.
Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Kilis İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Yanık ve kent protokolü katıldı
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