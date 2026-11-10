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        Kilis'te kask takmanın önemi anlatıldı

        Kilis Valiliği tarafından hayata geçirilen "Bir Kask, Bir Hayat, Bir Gelecek" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine kask ve koruyucu ekipman kullanmanın önemi anlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Kilis'te kask takmanın önemi anlatıldı

        Kilis Valiliği tarafından hayata geçirilen "Bir Kask, Bir Hayat, Bir Gelecek" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine kask ve koruyucu ekipman kullanmanın önemi anlatıldı.

        Valilik tarafından hazırlanan farkındalık videosunda, motosiklet sürücülerine kısa mesafe veya uzun mesafe ayrımı yapmadan kask takmaları ve koruyucu ekipman kullanmaları çağrısında bulunuldu.

        Videoda, trafik kazalarının mesafe tanımadığına dikkat çekilerek kask kullanımının alışkanlık haline getirilmesinin önemi vurgulandı. Projenin tanıtım videosunun hazırlanmasına katkı sunan sivil toplum kuruluşuna teşekkür edildi.

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