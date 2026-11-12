Kilis'te fırınlara hijyen denetimi

Ekipler, ekmek üretiminde kullanılan alanları inceleyerek temizlik ve hijyen şartlarını değerlendirdi. Denetimlerde, gıda güvenliği kurallarının uygulanması ve üretimin hijyenik şartlarda gerçekleştirilmesi üzerinde duruldu.

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik şartlarda üretilen gıdalara ulaşabilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, fırıncıların üretim alanları, hijyen şartları ve gıda güvenliği kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.