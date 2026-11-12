Kilis'te uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı
Kilis'te uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Kilis'te uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda, hakkında Kilis İlamat ve İnfaz Bürosunca 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.