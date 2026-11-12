Kilis'te uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı

Kilis'te uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.