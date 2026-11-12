Kilis'te ev yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Kilis'te bir evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Turgut Caddesi'nde S.Ç.'ye ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ,polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.