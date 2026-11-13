Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te depremde hasar gören 3 cami yeniden ibadete açıldı

        Kilis'te depremde hasar gören 3 cami yeniden ibadete açıldı

        Kilis'te 6 Şubat depremlerinde hasar gören Akcurun Camii, Cüneyne Camii ve Pirlioğlu Camii'nde yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından camiler yeniden ibadete açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Kilis'te depremde hasar gören 3 cami yeniden ibadete açıldı

        Kilis'te 6 Şubat depremlerinde hasar gören Akcurun Camii, Cüneyne Camii ve Pirlioğlu Camii'nde yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından camiler yeniden ibadete açıldı.

        Açılış programında konuşan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, üç caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Kilis'te bulunduğunu belirterek, 6 Şubat depremlerinde tarihi eserlerin ciddi hasar gördüğünü ifade etti. Aksu, vakıf gelirleriyle eserlerin yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.

        Kilis Valisi Ömer Kalaylı ise 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentteki vakıf eserleri ve camilerin de hasar gördüğünü belirtti. Depremin hemen ardından yaraların sarılması için çalışma başlatıldığını ifade eden Kalaylı, Cumhurbaşkanının himayelerinde vatandaşların sağlam ve modern konutlara ulaşması için önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydetti.

        REKLAM

        Kilis'te depremde 22 vakıf eserinin hasar gördüğünü, bunlardan 20'sinin cami olduğunu aktaran Kalaylı, bugüne kadar 14 caminin restorasyonunun tamamlandığını, geriye 6 caminin kaldığını ve bu camilerde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Konuşmaların ardından açılışı yapılacak camilerde dualar edildi. Akcurun Camii, Cüneyne Camii ve Pirlioğlu Camii'nin yeniden ibadete açılmasıyla birlikte programa katılan protokol ve vatandaşlar cuma namazını kıldı.

        Restorasyonu tamamlanan camilerde yapılan çalışmalar kapsamında, 17. yüzyılda inşa edilen Pirlioğlu Camii'nde deprem sonrası güçlendirme çalışmalarının yanı sıra çatı, taş ve ahşap yenilemeleri gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Depremde ağır hasar alan Cüneyne Camii'nin duvarları, çatısı ve minaresi yenilenerek güçlendirme çalışmaları tamamlandı. 1583 yılında inşa edilen Akcurun Camii'nde ise depremde yıkılan bölümler yeniden yapıldı, kubbe, tonoz ve minaresinde restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Kilis'te restorasyonu tamamlanan 3 cami yeniden ibadete açıldı
        Kilis'te restorasyonu tamamlanan 3 cami yeniden ibadete açıldı
        6 Şubat depremlerinde hasar gören 3 cami yeniden ibadete açıldı
        6 Şubat depremlerinde hasar gören 3 cami yeniden ibadete açıldı
        Kilis'te 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kilis'te 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kilis'te ev yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü
        Kilis'te ev yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü
        Kilis'te evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
        Kilis'te evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
        İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Çivi, üniversite öğrencileriyle...
        İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Çivi, üniversite öğrencileriyle...