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        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri 6 Şubat depremlerinde hasar gören 3 cami yeniden ibadete açıldı

        6 Şubat depremlerinde hasar gören 3 cami yeniden ibadete açıldı

        KİLİS'te, 6 Şubat depremlerinde zarar gören Akcurun, Pirlioğlu ve Cüneyne camileri, restorasyonlarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:50 Güncelleme:
        6 Şubat depremlerinde hasar gören 3 cami yeniden ibadete açıldı

        KİLİS'te, 6 Şubat depremlerinde zarar gören Akcurun, Pirlioğlu ve Cüneyne camileri, restorasyonlarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

        Kilis'te, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Akcurun, Pirlioğlu ve Cüneyne camileri için Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün başlattığı restorasyon çalışmaları tamamlandı. İşlemlerin bitmesinin ardından her üç caminin açılışı için tören düzenlendi. Törene, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, İl Müftüsü Zahit Demirel ile vatandaşlar katıldı.

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        Törende konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 6 Şubat depremlerinde hasar gören camilerdeki restorasyon çalışmaları tamamlandığını ifade ederek, "Depremde hasar alan camilerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Yıl sonuna kadar restorasyonu devam eden camileri hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu süreçte emeği geçen Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

        Konuşmaların ardından camiler ibadete açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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