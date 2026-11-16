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        Kilis'te karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti, üvey oğlu hastaneye kaldırıldı

        Kilis'te mangaldan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kadın yaşamını yitirdi, üvey oğlu hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Kilis'te karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti, üvey oğlu hastaneye kaldırıldı

        Kilis'te mangaldan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kadın yaşamını yitirdi, üvey oğlu hastaneye kaldırıldı.

        Ekrem Çetin Mahallesi'nde yaşayan Zekiye Karlı (72), balkonda yemek yapmak için kullandığı mangalı, üşümesi üzerine evin içerisine aldı.

        Bir süre sonra Zekiye Karlı ve üvey oğlu M.D'den (28) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Karlı ve üvey oğlunun karbonmonoksitten zehirlendiğini belirledi.

        Ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan Karlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hayati tehlikesi bulunan M.D. ise Gaziantep'e sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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