Kilis'te karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti, üvey oğlu hastaneye kaldırıldı

Bir süre sonra Zekiye Karlı ve üvey oğlu M.D'den (28) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekrem Çetin Mahallesi'nde yaşayan Zekiye Karlı (72), balkonda yemek yapmak için kullandığı mangalı, üşümesi üzerine evin içerisine aldı.

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